Игрок «Спартака» Зиньковский побыл комментатором на хоккейном матче

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский побыл комментатором на хоккейном матче КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» (3:2), который проходит сейчас.

Вместе со спортивным комментатором Денисом Казанским Зиньковский прокомментировал хоккейный матч с участием красно-белых.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале хоккейного «Спартака»

Антон перебрался в «Спартак» летом 2022 года из самарских «Крыльев Советов», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной результативной передачей.

«Спартак» после 15 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на шестой позиции с 24 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 32 очка.