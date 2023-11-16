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Игрок «Спартака» Зиньковский побыл комментатором на хоккейном матче

Игрок «Спартака» Зиньковский побыл комментатором на хоккейном матче
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский побыл комментатором на хоккейном матче КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» (3:2), который проходит сейчас.

Вместе со спортивным комментатором Денисом Казанским Зиньковский прокомментировал хоккейный матч с участием красно-белых.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале хоккейного «Спартака»

Антон перебрался в «Спартак» летом 2022 года из самарских «Крыльев Советов», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной результативной передачей.

«Спартак» после 15 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на шестой позиции с 24 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 32 очка.

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