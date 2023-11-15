Валерий Карпин: у Зиньковского и Литвинова есть хронические травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, а также полузащитник «Ростова» Даниил Уткин пропустят ноябрьский сбор национальной команды по медицинским причинам.
«Уткин выходил на матч со «Спартаком» приболевшим. Фомин, Литвинов и Зиньковский — та же история.
У Зиньковского и Литвинова есть хронические травмы. Да, к официальным матчам их готовят.
Ситуация с Литвиновым? «Спартак» прислал письмо и указал на хроническую травму. Правда на моей стороне, а не на стороне «Спартака»? Мнений может быть сколько угодно, а правда одна», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В понедельник, 20 ноября, россияне сыграют с национальной командой Кубы. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.