Венгрия досрочно вышла в финальный этап Евро-2024, вырвав ничью у Болгарии

Сегодня, 16 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы G отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Болгарии и Венгрии. Матч прошёл на стадионе «Василь Левски» в Софии, Болгария. Команды сыграли вничью — 2:2.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда нападающий Венгрии Мартин Адам отличился с передачи Доминика Собослаи. В середине первого тайма нападающий Болгарии Спас Делев сравнял счёт. Ему ассистировал Кирилл Десподов. На 36-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как защитник Валентин Антов получил вторую жёлтую карточку.

На 57-й минуте венгрский защитник Милош Керкез поддержал Антова, также заработав вторую жёлтую карточку. Команды продолжили игру в формате «10х10». На 79-й минуте Десподов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В компенсированное время второго тайма Венгрия вырвала ничью благодаря автоголу болгарского защитника Алекса Петкова.

По итогам этого матча Венгрия обеспечила себе выход в финальный этап Евро-2024. Команда возглавляет группу G, набрав 15 очков в семи играх. Болгария находится на последнем месте, заработав три очка после аналогичного количества встреч.