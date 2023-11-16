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Венгрия досрочно вышла в финальный этап Евро-2024, вырвав ничью у Болгарии

Венгрия досрочно вышла в финальный этап Евро-2024, вырвав ничью у Болгарии
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Сегодня, 16 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы G отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Болгарии и Венгрии. Матч прошёл на стадионе «Василь Левски» в Софии, Болгария. Команды сыграли вничью — 2:2.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда нападающий Венгрии Мартин Адам отличился с передачи Доминика Собослаи. В середине первого тайма нападающий Болгарии Спас Делев сравнял счёт. Ему ассистировал Кирилл Десподов. На 36-й минуте хозяева остались в меньшинстве после того, как защитник Валентин Антов получил вторую жёлтую карточку.

На 57-й минуте венгрский защитник Милош Керкез поддержал Антова, также заработав вторую жёлтую карточку. Команды продолжили игру в формате «10х10». На 79-й минуте Десподов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В компенсированное время второго тайма Венгрия вырвала ничью благодаря автоголу болгарского защитника Алекса Петкова.

По итогам этого матча Венгрия обеспечила себе выход в финальный этап Евро-2024. Команда возглавляет группу G, набрав 15 очков в семи играх. Болгария находится на последнем месте, заработав три очка после аналогичного количества встреч.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Болгария
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Адам – 10'     1:1 Делев – 24'     2:1 Десподов – 79'     2:2 Петков – 90+7'    
Удаления: Антов – 36' / Керкез – 57'
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