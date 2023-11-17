Черчесов: в «Легии» больше было поляков — легче было управлять

Российский специалист Станислав Черчесов высказался об отличиях работы тренером в разных странах.

«Разница работы в разных странах есть. Чеченская Республика — страна отдельная, другой менталитет. В каждой команде, в каждой стране свои отличия. Нельзя работать одинаково в «Жемчужине» и в «Тереке».

Надо, с одной стороны, не торговать своими принципами, но под их нужно подстраиваться. Нужно находить возможность, чтобы они уважали, боялись, делали. Говорим на разных языках, разные религии, но всегда можно найти подход. Это единственный минус, который я ощущал. Если в России ты можешь попасть одним словом в игроков, то в английском, немецком ещё нужно это слово подобрать. В «Легии» мне было проще, более скомпонованная команда, больше было поляков — легче было управлять», — приводит слова Черчесова Metaratings.