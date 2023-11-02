Почеттино — о Джеймсе: один из лучших крайних защитников в мире. Потрясающий футболист

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре защитника своей команды Риса Джеймса.

«Он важный игрок для нас. Потрясающий футболист, на мой взгляд, один из лучших крайних защитников в мире.

Есть искушение в духе «давай, выходи и играй 90 минут», но нам нужно быть осторожными. Постепенно он наберёт форму и сможет справляться с предъявляемыми требованиями», – приводит слова Почеттино BBC.

Джеймс является воспитанником «Челси». В текущем сезоне защитник провёл четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.