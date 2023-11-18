Экс-игрок «Зенита» Данни стал спортивным директором «Маритиму»

Бывший футболист московского «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни сообщил о назначении на должность спортивного директора «Маритиму» на своей странице в соцсетях.

«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Карлоса Андре Гомеша за приглашение и оказанное мне доверие, а также членов клуба «Маритиму», мою семью и друзей за поддержку в последние несколько дней. Спортивный директор крупнейшего клуба на островах! Это не просто вызов, это удовольствие.

Я праздновал победу в Кубках и чемпионатах за границей с шарфом «Маритиму» и флагом нашего региона, и я надеюсь, что в конце этого сезона я также буду праздновать подъём нашего «Маритиму»!» — написал Данни в соцсетях.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» на протяжении девяти лет (с 2008 по 2017 год). Португалец сумел забить 68 голов в 256 матчах. С сине-бело-голубыми полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также один раз победил в Суперкубке УЕФА.