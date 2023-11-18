Экс-игрок «Локомотива» Сенников прокомментировал автогол Тикнизяна в матче с Уэльсом

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об автоголе защитника сборной Армении Наира Тикнизяна в матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 с Уэльсом. Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Автогол — всегда обидно. Он боролся за мяч, его немного подтолкнули, координация не сработала, мяч отлетел не в ту сторону. Тикнизян в моменте с автоголом оказался не в той позиции. Сборная Армении прогрессирует», — сказал Сенников в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча в активе сборной Уэльса стало 11 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы D. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав восемь очков. В следующем туре подопечным Александра Петракова предстоит сыграть с Хорватией.