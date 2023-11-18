Сборная Армении не смогла обыграть Уэльс в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 18 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 между сборными Армении и Уэльса. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Хозяева поля смогли открыть счёт уже на пятой минуте. С передачи Вагана Бичахчяна отличился полузащитник Лукас Селараян. На 45+2-й минуте валлийцы вернули на табло ничейный результат. После подачи углового удара защитник сборной Армении Наир Тикнизян отправил мяч в собственные ворота.

После этого матча в активе Уэльса стало 11 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы D. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав восемь очков.