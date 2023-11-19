Стал известен состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с минским «Динамо»
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Сегодня, 19 ноября, в товарищеском матче встретятся минское «Динамо» и молодёжная сборная России U21. Команды будут играть на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
19 ноября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й тайм
1 : 0
Россия U21
1:0 Седько – 8'
Россия U21: Голиков, Рожков, Лобов, Кирш, Крашевский, Пяткин, Ишков, Кисляк, Чупаёв, Родионов, Богданец.
Запасные: Москвичёв, Дёгтев, Лукин, Рядно, Иванов, Дмитриев, Чобанов, Кокшаров, Зорин, Кучугура.
Ранее, 15 ноября, сборная России U21 обыграла команду Беларуси U21 со счётом 3:1. В составе россиян дубль оформил нападающий Александр Кокшаров, ещё одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Кучугура. За команду Беларуси отличился нападающий Артём Шуманский, реализовав пенальти.
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