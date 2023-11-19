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Стал известен состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с минским «Динамо»

Сегодня, 19 ноября, в товарищеском матче встретятся минское «Динамо» и молодёжная сборная России U21. Команды будут играть на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.

Россия U21: Голиков, Рожков, Лобов, Кирш, Крашевский, Пяткин, Ишков, Кисляк, Чупаёв, Родионов, Богданец.

Запасные: Москвичёв, Дёгтев, Лукин, Рядно, Иванов, Дмитриев, Чобанов, Кокшаров, Зорин, Кучугура.

Ранее, 15 ноября, сборная России U21 обыграла команду Беларуси U21 со счётом 3:1. В составе россиян дубль оформил нападающий Александр Кокшаров, ещё одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Кучугура. За команду Беларуси отличился нападающий Артём Шуманский, реализовав пенальти.