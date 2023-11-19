«Подвела реализация». Игрок России U21 Дмитриев — о поражении в игре с «Динамо» Минск

Полузащитник молодёжной сборной России Игорь Дмитриев поделился мнением о причинах поражения российской национальной команды в товарищеской игре с минским «Динамо» (4:3).

«Кажется все заметили, что первый тайм у нас не особо получился. Во втором тайме начали больше атаковать, но, как и в матче с молодёжкой Беларуси, подвела реализация. Там мы добились уверенной победы, но могли забивать ещё больше.

В концовке должны были отыгрываться. Если бы было побольше времени, то забили бы ещё, но, конечно, не в этом причина нашего поражения. Сегодня мы пропустили много голов, допустили больше количество контратак и не реализовали свои моменты.

Как удалось заставить соперника отбиваться и почти сравнять счёт в концовке матча? Я чувствовал, что все были заряжены, с начала второго тайма много обыгрывали и били по воротам, но не получалось забить. Забили только в конце второго тайма, всех это ещё больше завело. А после этого минское «Динамо» село чуть пониже, они не выбегали в контратаки, не контролировали мяч, поэтому мы перехватили инициативу.

Если говорить о том, что это очередной матч, где я отдал голевую передачу на Александра Кокшарова, то думаю, что мы поймали связь в Бразилии, у нас там начало хорошо получаться. Он высокий форвард, который всё время откликается на мои передачи. А я как раз люблю обыгрывать и затем искать центрального нападающего в штрафной. Поэтому мне с Сашей очень приятно играть», — приводит слова Дмитриева официальный сайт РФС.