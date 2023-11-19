Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: не помню, чтобы я предлагала Газзаеву возглавить «Локомотив»

Смородская: не помню, чтобы я предлагала Газзаеву возглавить «Локомотив»
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева, который заявил, что Смородская предлагала ему возглавить железнодорожников.

«Я что-то этого не помню. Значит, такого не было? Нет, не помню такого», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 19 ноября, проходит золотой ретроматч, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».

Материалы по теме
Газзаев: однажды было предложение от Ольги Смородской возглавить «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android