Смородская: не помню, чтобы я предлагала Газзаеву возглавить «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева, который заявил, что Смородская предлагала ему возглавить железнодорожников.

«Я что-то этого не помню. Значит, такого не было? Нет, не помню такого», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 19 ноября, проходит золотой ретроматч, в котором встречаются московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Тренерские штабы команд возглавляют Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».