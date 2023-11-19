Газзаев: однажды было предложение от Ольги Смородской возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев перед золотым ретроматчем между «Локомотивом» и армейцами рассказал о предложение возглавить железнодорожников.

«Однажды было предложение возглавить «Локомотив». Вернулся из Киева, мне позвонила Ольга Юрьевна. Посчитал, что не смогу», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, игра начнётся в 19:30 мск, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев. Также откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».