«Реал» возмущён травмами игроков и обвиняет Ла Лигу, ФИФА и УЕФА в перегрузке календаря

Мадридский «Реал» очень недоволен тем, что Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга получили травмы в расположении своих национальных сборных.

Как сообщает журналист Marca Хавьер Бирланга, клуб обвиняет в этом руководство Ла Лиги, Федерации футбола Испании, ФИФА и УЕФА. По мнению представителей «Реала», они виноваты в создании перегруженного календаря, что приводит к травмам игроков.

Напомним, Винисиус Жуниор травмировался в игре за сборную Бразилии в квалификации ЧМ-2026 против Колумбии. Он выбыл до февраля.

Камавинга получил повреждение на тренировке сборной Франции и пропустит 8-10 недель.

Напомним, на данный момент уже целая группа футболистов основной обоймы «Реала» получила повреждения и выбыла на длительный срок.