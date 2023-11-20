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Экс-тренер Адиева: сборная Казахстана преобразилась. Я очень доволен воспитанником

Экс-тренер Адиева: сборная Казахстана преобразилась. Я очень доволен воспитанником
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Бывший тренер наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева Леонид Ткаченко прокомментировал последние результаты казахстанской команды.

«Поздравляю своего воспитанника с таким прекрасным результатом! Сборная Казахстана преобразилась с приходом Адиева. Я смотрел все игры, мне очень понравилось. Понятно, что не без изъяна, но есть очень положительные моменты в игре и в отношении ребят к делу.

Скажу прямо — шансы в матче со Словенией небольшие. Но это не значит, что можно говорить о том, что команда Казахстана свернулась. Ни в коем случае! Мне кажется, что они поняли сейчас всю значимость не только для любителей футбола, но и для руководителей Казахстана. Я очень доволен. Считаю, что в этом матче шансы равные», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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