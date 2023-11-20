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Данил Круговой высказался об истекающем контракте с «Зенитом»

Данил Круговой высказался об истекающем контракте с «Зенитом»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал слова генерального директора Александра Медведева о переговорах по новому контракту зимой.

«Когда и если предложение поступит, мы сядем и всё обсудим. Зимой будем разговаривать в первую очередь с клубом. А дальше уже посмотрим, как и что сложится», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

25-летний Круговой является воспитанником академии «Зенита». С июля 2018 года по июль 2020 года он выступал в составе футбольного клуба «Уфа». В текущем сезоне защитник принял участие в 14 встречах во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Действующий контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

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