«У меня был один конкретный вариант во Франции». Останется ли Круговой в «Зените»

В жизни и карьере защитника случилось два подряд знаковых события. Об этом и не только — в интервью «Чемпионату».

У Данила Кругового достаточно позитивных событий в последние недели. Рождение ребенка, 100 матчей за «Зенит» – так что настроение у защитника точно хорошее. Да, не получил вызов в сборную, куда не приглашается уже больше года. Однако это лишь дополнительная мотивация работать.

В интервью «Чемпионату» Круговой рассказал о:

значимости юбилейной даты в «Зените» и мечте отца;

международном турне сине-бело-голубых для игр в разных странах и сборной России;

втором месте «Зенита» в РПЛ и лидерстве «Краснодара»;

смене позиции и схемы команды;

новом контракте и варианте в Европе.

Лучшие моменты за три года и мечта отца

– Главная цифра последних недель – ты провёл 100 матчей за «Зенит» и уже занимаешь 134-е место в списке игроков с наибольшим количеством игр. Круто же?

– Конечно. Для меня это многое значит. А если брать именно воспитанников, какое у меня будет место?

– Точно в первой сотне. Может, даже в топ-50.

– Здорово! Изначально не ставил себе подобных целей. Было важно исполнить мечту отца, который хотел, чтобы я сыграл за основную команду «Зенита». Ведь я прошёл всю структуру – от академии до «Зенита-2». Потом пришлось уехать в аренду. Думаю, это был правильный выбор. Потом вернулся. Исполнил мечту — и теперь уже 100 матчей. Отличная цифра. Годы идут, но статистика помнит всё.

– Когда ты только приходил в «Зенит» в 2020 году, как представлял свою карьеру?

– Целей не ставил. Думал идти шаг за шагом. Понятно, что провести 100 матчей особенно приятно. Но условно 99 или 100 – не важно.

– Как ты для себя оценишь эти три года? Какие выделишь самые удачные отрезки?

– Наверное, когда забил два гола подряд. И стал лучшим игроком месяца. Там ещё и передачи отдавал. И в целом когда выходил. Отмечу матч со «Спартаком», когда мы выиграли 7:1. Я вышел после травмы Дугласа при счёте 0:0. Эмоции были нереальные.

– А был момент, когда ты, может, пожалел о сделанном выборе? Например, о том, что не перешёл в ЦСКА?

– Нет. Что мне жалеть? Я трёхкратный чемпион России. Обладатель Суперкубка. Для полной коллекции не хватает Кубка. Мыслей жалеть не было. Я выполнил мечту отца.

Данил Круговой Фото: РИА Новости

– До рекорда Давыдова 355 матчей. Что должно случиться, чтобы ты до такого достижения добрался?

– Играть. А что ещё остаётся? До скольки лет? Даже не знаю. Сейчас медицина устроена иначе. Роналду до сих пор в строю. Тьяго Силва — тоже. Плюс у меня не было серьёзных травм. В Уфе только разве что вылетал.

Важность международных матчей, невызов в сборную России

– «Зенит» в паузу сыграл в Баку. Не лучше ли было в эти дни, например, дополнительно отдохнуть? И насколько эти матчи интересны?

– Конечно, такие матчи вызывают интерес. Не вижу смысла получать больше дней на отдых и отказываться от подобного опыта. И так было три выходных. Уже были первые тренировки после даже небольшой паузы – караул. Когда один выходной – нормально. А когда три – словно месяц без мяча находишься. Международные встречи – здорово. Тем более сейчас такая ситуация, когда их мало. Так что хотя бы товарищеские – интересный опыт. Я не был до этого в Азербайджане, не был в Казахстане. Но мне понравилось.

– «Зенит» – чуть ли не единственная команда, которая сейчас играет международные матчи. Удивляет?

– Немного да. Но наше руководство делает всё правильно – заключает договоры о сотрудничестве. Это здорово.

– А кто из зарубежных соперников больше всего запомнился?

– Самый непростой матч был с «Сепаханом» в Иране. Потому что там своя атмосфера. Специфическая погода, поле, мяч. Они привыкли там к этим условиям и здорово выглядели. Когда они к нам приехали, то тоже, показалось, не до конца поняли, куда попали. Я думал, что они сейчас полетят так же, как в Иране. А в итоге мы взяли всё под контроль, разыгрывали мяч, создавали моменты. А на летнем турнире мне понравилась «Црвена Звезда».

– Уровень «Зенита» за эти два года изменился из-за изоляции?

– Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на «тики-таку». Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами. Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов.

– С нынешним? Казалось, к этому был бы ближе прошлогодний.

– Из прошлогоднего ушли Малком и Далер. Мы же и до этого так или иначе претендовали на выход. Раньше совсем чуть-чуть не хватало для этого.

– Ты уже год не вызываешься в сборную.

– Реально год прошёл? Ужас, как быстро время летит.

– Даже чуть больше года. Ты сейчас временно сторонний наблюдатель. Тебе интересно следить за сборной?

– Конечно, я хочу играть за сборную. Любой соперник мне интересен. Понятно, что официальных матчей сейчас нет. Это грустно. Но имеем то, что имеем.

Данил Круговой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Есть ощущение, что Катар, Ирак не так привлекают.

– Мы пользуемся теми возможностями, что есть. Не знаю, что дальше. Возможно, что-то изменится. Вообще, моё дело – работать и доказывать. А решение всегда за тренерским штабом

– Но почему ты не вызываешься сейчас?

– Видимо, из-за игровой практики. Год назад её было больше. Я очень хотел сыграть с Кубой.

– А ты с Карпиным после Кыргызстана общался?

– Нет, предмета для разговора не было на сегодняшний день.

– Ты чувствуешь, что сборная становится менее интересна людям?

– Нет. В моём окружении — нет. Я сам включал матчи с Камеруном, Кенией. Мне было интересно посмотреть, как выглядит команда. Тем более Камерун – известная сборная.

– Ещё одна тема для экспертов — мотивация играть за сборную в нынешних условиях. Согласен с тем, что не всем её хватает?

– Нет. Для любого игрока представлять свою страну – мечта. К этому идёшь всю карьеру. Не знаю, почему говорят, что нет мотивации. Не видел никого, кто бы отбывал номер. Карпин сейчас вызывает много новых игроков. У них мотивации должно быть достаточно. Чтобы попасть в список ещё раз.

В чём сила «Краснодара», прогресс «Зенита» в РПЛ и смена схемы

– Теперь к «Зениту». Половина чемпионата позади. Вы вторые. Непривычно?

– Непривычно. Но это не давит.

– С «Краснодаром» вы играли совсем недавно. Это самый сильный соперник в первом круге?

– Если они идут на первом месте – значит, заслуженно. Мне импонирует их стиль игры. Но не сказал бы, что лучшую игру они провели с нами. Здорово выглядели в первом тайме. А про второй всё сказал Мотя: «Отскочили в конце». У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч.

Данил Круговой Фото: РИА Новости

– В чём они так круты?

– Командный дух! Я смотрел первый тайм со скамейки и видел, как они действуют. Условно розыгрыш углового у наших ворот, подача не получилась, мы перехватили мяч. Но не успели поднять голову, и они всей командой вернулись в оборону. Дисциплина, командная работа на высоком уровне. Оборона у них тоже хороша.

– Почему «Зенит» осенью был не так стабилен, как обычно?

– Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер, Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс.

– Особенно тяжело, казалось, было в августе и сентябре, но потом удалось изменить ситуацию и вернуть стабильность. За счёт чего?

– Считаю, что нужно было дать время, чтобы игроки набрали свою форму. И сейчас мы хорошо выглядим и в атаке, и в обороне. Особенно в последние месяцы. До этого мы много пропускали и много позволяли создать у своих ворот. Сейчас ситуация изменилась. Стали надёжнее и хладнокровнее.

– «Зенит» по ходу сезона менял схему. В какой-то период играли в три центральных защитника. При обороне сейчас Мантуан опускается. И будто бы эта схема тебе подходит больше, чем в четыре защитника.

– Последний матч мы играли в три центральных. Сергей Богданович под каждого соперника подстраивает схему. Когда я приходил, мне было сложнее играть в четыре, чем в три. Нравится выполнять большой объём, быть ближе к атаке. А в четвёрке нужно было время, чтобы привыкнуть. Сейчас, думаю, мои показатели улучшились. И могу отыграть в четвёрке.

Возможная смена позиции, будущее в «Зените»

– У тебя в этом сезоне три матча в РПЛ, которые ты начал в основном составе. Вряд ли ты можешь быть доволен. Как изменить ситуацию?

– В последней игре Богданович выпустил меня правым атакующим полузащитником. Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке. Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится. Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне.

– Недавно Александр Медведев, комментируя факт продления контракта с Мостовым, заявил, что вскоре начнутся обсуждения о продлении контракта с тобой. Видимо, следует ждать зимних сборов?

– Значит, будем ждать.

– Какая твоя позиция в отношении будущего?

– Когда и если предложение поступит, мы сядем и всё обсудим

– Недавно Андрей Мостовой заявил, что летом у него было предложение из Франции. Но он удивился зарплатам там. Как ты думаешь, высоки его шансы уйти из «Зенита» в Европу?

– Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат, и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30.

– У тебя у самого есть желание попробовать себя там?

– У каждого футболиста есть мечта там играть. Я не исключение.

– Были ли за последние годы какие-то конкретные варианты?

– Да, был один конкретный вариант. Тоже, кстати, из Франции.

– Это верхняя часть таблицы?

– Сейчас, кстати, не знаю. Давно не открывал таблицу. Но там не дошло до серьёзных переговоров.

– Если ситуация с игровой практикой не изменится, будешь ли рассматривать варианты с арендой зимой?

– Зимой будем разговаривать в первую очередь с клубом. А дальше уже посмотрим, как и что сложится.