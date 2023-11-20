Словения — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 22:45

В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Словения и Казахстана. Команды будут играть на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.