Словения — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро начнётся в 22:45
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В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Словения и Казахстана. Команды будут играть на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Словения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.
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