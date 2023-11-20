Тренер Кубы — после матча с Россией: если не будем играть с сильными, то не станем лучше

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал о пользе товарищеского матча с Россией (0:8) для своей команды.

«Сборная Кубы хочет расти профессионально. И играть в том числе с европейскими командами. Нам надо многому учиться. Если мы не будем играть с сильными, то не станем лучше. Стратегия в том, чтобы учить молодых и расти профессионально.

История с покупкой бутс? Мы не раз говорили, что покрытия отличаются. Здесь мы встретились с натуральным газоном. Мы довольны качеством купленных бутс. И сделаем выводы», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.