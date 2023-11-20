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Словения — Казахстан: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Словения и Казахстана. Команды будут играть на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы

Словения: Облак, Карничник, Блажич, Бийол, Янжа, Гнезда-Черин, Стоянович, Элшник, Млакар, Шешко, Шпорар.

Казахстан: Шацкий, Малый, Марочкин, Быстров, Бейсебеков, Алип, Вороговский, Чесноков, Оразов, Куат, Самородов.

Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Также за эту команду с первых минут сыграет игрок «Зенита» Нуралы Алип.

Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.