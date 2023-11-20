Глебов: никто даже не заикался о премиальных после победы над Кубой

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказал об игре своей команды в товарищеском матче с Кубой (8:0).

«Мы должны были так сыграть. Собралось столько болельщиков, надо было сделать для них праздник. Можно сказать, что болельщики сделали этот вечер. Претензии к игре сборной? Они всегда будут, просто сейчас поменьше.

Наверное, сегодня было полегче, чем с Кенией. Антураж сегодня был другой, повторюсь, что это благодаря болельщикам. После сегодняшней игры никто даже не заикался о премиальных.

С кем хотели бы сыграть в следующих товарищеских матчах? Думаю, Сенегал, Нигерия», – приводит слова Глебова Metaratings.ru

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.