Черников: рад дебюту за сборную. Но я уже это забыл, нужно двигаться дальше

Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о товарищеском матче, в котором его команда разгромила Кубу (8:0).

«Хорошо, что победили. Что планировали и задумывали, у нас получилось. Рад дебюту, очень доволен. Я уже это забыл, нужно двигаться дальше. Поле не очень хорошего качества, но мы всё равно пытались играть в комбинационный футбол, тем более оно для всех одинаковое, ничего страшного в этом не вижу.

Было ощущение, что Сафонов замерзает? Ему всегда холодно. Что в Краснодаре, что здесь. Он всегда утепляется», — сказал Черников в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.