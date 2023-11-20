Карпин оценил игру Черникова и Кривцова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре за национальную команду полузащитников «Краснодара» Александра Черникова и Никиты Кривцова в товарищеском матче с Кубой.

«Черников и Кривцов? Нормально. Они провели первые тренировки с нами. Понятно, что некоторые вещи новые. Уровень соперника влияет. Одно дело с Камеруном играть – другое с Кубой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.