Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны номинанты на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны номинанты на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Диогу Кошта («Порту»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Ян Зоммер («Интер») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В прошлом году Globe Soccer Awards не вручала приз лучшему голкиперу.

Материалы по теме
Globe Soccer Awards объявила претендентов на звание лучшего тренера года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android