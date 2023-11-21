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Стали известны номинанты на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На победу в этой номинации претендуют Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Диогу Кошта («Порту»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Мик Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Ян Зоммер («Интер») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В прошлом году Globe Soccer Awards не вручала приз лучшему голкиперу.