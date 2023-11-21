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Globe Soccer Awards объявила претендентов на звание лучших тренеров года

Globe Soccer Awards объявила претендентов на звание лучших тренеров года
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Стали известны тренеры, претендующие на звание лучших по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

На это звание претендуют Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Карло Анчелотти, Роберто Де Дзерби, Луис де ла Фуэнте, Симоне Индзаги, Лионель Скалони, Стефано Пиоли, Лучано Спаллетти, Томас Тухель, Хави, Джонатан Гиральдез, Марсель Коллер, Алессандро Спунья и Сарина Вигман-Глоцбах.

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards был признан наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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