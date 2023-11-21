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«Не унывайте, друзья». Хоселу поддержал травмированных Винисиуса и Камавинга

«Не унывайте, друзья». Хоселу поддержал травмированных Винисиуса и Камавинга
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Нападающий мадридского «Реала» Хоселу выразил слова поддержки полузащитнику мадридского клуба Эдуарду Камавинга и вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору, которые получили травмы во время текущей паузы на игры сборных.

«Не унывайте, друзья! Скоро мы будем вместе праздновать ещё больше голов», — написал Хоселу в своей соиальной сети.

Напомним, Камавинга получил разрыв внешней боковой связки колена во время тренировки французской национальной команды. В свою очередь, Винисиус разорвал двуглавую мышцу бедра левой ноги с повреждением подколенного сухожилия во время минувшего матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Колумбией (2:1).

Фото: Социальные сети Хоселу

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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