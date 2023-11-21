Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Гризманн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Гризманн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Французский нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн не перейдёт в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцам не интересен Гризманн и клуб не общался с агентом игрока. Кроме этого, Антуан не хочет покидать испанский клуб, именно поэтому летом нападающий отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, ранее появилась новость, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гризманна. Также ради подписания французского футболиста «красные дьяволы» готовы были увеличить его заработную плату в три раза по сравнению с той, которую он получает в составе «матрасников». Отмечается, что в случае перехода Гризманна в английский клуб она может составить € 21 млн в год.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» готов утроить зарплату Гризманна ради его перехода в английский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android