Источник: Гризманн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн не перейдёт в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцам не интересен Гризманн и клуб не общался с агентом игрока. Кроме этого, Антуан не хочет покидать испанский клуб, именно поэтому летом нападающий отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, ранее появилась новость, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гризманна. Также ради подписания французского футболиста «красные дьяволы» готовы были увеличить его заработную плату в три раза по сравнению с той, которую он получает в составе «матрасников». Отмечается, что в случае перехода Гризманна в английский клуб она может составить € 21 млн в год.