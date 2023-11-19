«Манчестер Юнайтед» готов утроить зарплату Гризманна ради его перехода в английский клуб

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, ради подписания французского футболиста «красные дьяволы» готовы увеличить его заработную плату в три раза по сравнению с той, которую он получает в составе «матрасников». Отмечается, что в случае перехода Гризманна в английский клуб она может составить € 21 млн в год.

Напомним, действующее трудовое соглашение 32-летнего игрока с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 25 млн.