Экс-футболист «Динамо» Луценко: я недоволен своей карьерой

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко, который сейчас находится в статусе свободного агента, высказался о своей карьере.

«Зачем в 36 лет продолжать карьеру? Просто чувствую: могу ещё поиграть. Деньги — не первоочередная причина. Я давно научился зарабатывать не только футболом — ещё когда играл в «Мордовии», начал вкладываться в коммерческую недвижимость. Получаю с этого дивиденды. Поэтому мне не надо гробить свой организм, лишь бы заработать копеечку.

Могу ли сказать, что доволен карьерой? Нет. Во всех своих командах я был одним из лидеров, боевой единицей. Но у меня всегда была цель — стать чемпионом России и поиграть за сборную. Этого, к сожалению, не случилось. Не хватило удачи, чтобы попасть в нужное русло и начать выигрывать трофеи. Самый простой пример: в середине моего первого сезона в «Динамо» Сёмин позвал в «Локомотив». Клубы не договорились, и я остался. Палыч с «Локомотивом» через три месяца взял Кубок России, а ещё через год — чемпионство. Я так особо ничего и не выиграл, чем не могу быть доволен», — приводит слова Луценко Sport24.

Помимо «Динамо», за свою карьеру Луценко выступал за «Торпедо», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергия», «Мордовию» и тульский «Арсенал». Всего форвард провёл 445 матчей, забив 86 мячей.