Сборная Франции U17 вывела игрока из заявки из-за угрозы снятия с ЧМ

Сборная Франции до 17 лет вывела игрока команды Яниса Иссуфу из заявки из-за угрозы снятия с юношеского чемпионата мира до 17 лет, сообщает L'Equipe.

Иссуфу в отборе к юношескому турниру играл за сборную Нигера до 17 лет. Именно поэтому национальная команда Франции отзаявила игрока в качестве меры предосторожности перед матчем 1/8 финала ЧМ со сборной Сенегала (0:0 и 5:3 по серии пенальти).

Ранее появилась информация, что французская сборная может быть дисквалифицирована, так как регламент ФИФА запрещает выступать игрокам за разные команды в рамках одного соревнования.

В 1/4 финала турнира Франция встретится со сборной Узбекистана, матч которых пройдёт 25 ноября. Узбекистанская команда в 1/8 обыграла сборную Англии со счётом 2:1.