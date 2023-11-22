Узбекистан сенсационно обыграл Англию в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Англии и Узбекистана. Команды играли на стадионе «Международный стадион Джакарты» в Джакарте, Индонезия. Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Номинальные гости одержали победу со счётом 2:1.
Сборная Узбекистана вышла вперёд уже на четвёртой минуте благодаря голу нападающего Амирбека Саидова. На 35-й минуте англичанам удалось сравнять счёт. Отличился полузащитник «Манчестер Сити» Джоэл Ндала. Победу гостям принёс гол Лазизбека Мирзаева, который поразил ворота Томми Сетфорда на 67-й минуте.
В 1/4 финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал, которые сыграют сегодня в 15:00 мск.
Юношеский чемпионат мира до 17 лет пройдёт в Индонезии в период с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.
- 22 ноября 2023
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