Российский вратарь финской «Хонки» Рудаков попрощался с командой

Российский голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков попрощался с командой.

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом всё это время. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжёлых проверок характера. Тренеров, которые приложили много усилий для того, чтобы я вырос как игрок. Медицинский и физиоперсонал, которые заботились обо мне. И болельщиков, которые поддерживали нашу команду. Пора двигаться вперёд», — написал Рудаков в социальной сети.

27-летний россиянин принадлежит «Ростову», поэтому после окончания аренды, которая заканчивается в декабре 2023 года, игрок вернётся в Россию.

Рудаков в нынешнем сезоне провёл за «Хонку» 36 матчей, в которых пропустил 33 мяча и 14 встреч отыграл «на ноль».