Чернышов: «Спартаку» нужно разобраться, почему так плохо играет в гостях, и всё исправить

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белым предстоит сыграть в «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«В матче «Балтика» — «Спартак» может произойти всё что угодно. Но по предварительным раскладам «Спартак» является фаворитом. Есть статистика, что команда Абаскаля плохо играет в гостях, хотя такая команда должна брать очки не только на своём поле.

Все команды, которые принимают «Спартак», вдвойне настраиваются, потому что у футболистов есть возможность показать себя и на какое-то время стать героями. С «Балтикой» будет очень трудно, но если не обыгрывать такие команды, то сложно претендовать на что-то серьёзное. Тренерскому штабу «Спартака» надо проанализировать, почему команда так плохо играет в гостевых матчах. Мне сложно судить, но, возможно, выбираются не совсем правильные тактические задачи. Нужно разобраться и всё исправить», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.