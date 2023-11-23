«Спартак» обходит всех в таблице «чемпионата Москвы». У красно-белых — ни одного поражения

Вместе с первым кругом в РПЛ завершился и первый круг «чемпионата Москвы». Количество столичных команд в элитном дивизионе сократилось из-за вылета «Торпедо» в Первую лигу. Кто же лидирует в споре московских клубов?

Напомним, по итогам прошлого сезона первое место в «чемпионате Москвы» заняло «Динамо», набравшее 17 очков. Столько уже было у «Спартака», но красно-белые уступили сопернику по дополнительным показателям. В споре за условное третье место «Локомотив» обошёл ЦСКА — 10 очков против девяти.

«Локомотив» очень слабо проводит матчи с московским клубами. Во-первых, команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы. Во-вторых, ни разу не забила больше одного мяча за игру. Железнодорожники потерпели болезненное поражение во встрече с ЦСКА (1:4), а потом дважды делили очки в домашних матчах. С «Динамо» сгоняли по нулям, а со «Спартаком» игра завершилась со счётом 1:1. При этом «Локо» провёл бóльшую часть матча в большинстве.

В этом сезоне игру ЦСКА в обороне нельзя назвать идеальной. Команда пропускает достаточно часто, это касается и матчей со столичными клубами. Все три игры получились «верховыми», то есть в них было больше двух голов. Армейцы уступили «Динамо» (1:2), разнесли «Локо» (4:1) и упустили на последних минутах победу в игре со «Спартаком» (2:2).

«Динамо», как и ЦСКА, набрало четыре очка. Команда Марцела Лички обыграла армейцев (2:1), а вот в двух оставшихся встречах не забила ни одного мяча. И если с «Локомотивом» (0:0) бело-голубые набрали очки, то со «Спартаком» потерпели поражение — 0:1. Получается, что по количеству забитых мячей (два) в этом мини-турнире «Динамо» делит третье-четвёртое места с «Локомотивом».

Спартаковцы празднуют гол в ворота ЦСКА на последних секундах Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чемпионом в матчах среди московских команд по итогам первого круга стал «Спартак». Только красно-белые не потерпели ни одного поражения. Они одолели «Динамо» (1:0) благодаря быстрому голу, спаслись на последних минутах игры с ЦСКА (2:2), а потом поделили очки с «Локомотивом» (1:1). При этом в Черкизове команда Гильермо Абаскаля провела больше тайма вдесятером после удаления Даниила Хлусевича.

Любопытно, что в гонке бомбардиров чемпионата Москвы первое место неожиданно занимает защитник ЦСКА Милан Гаич. Серб завалил два гола-красавца в игре со «Спартаком», а также огорчил «Локомотив» после гениального паса Фёдора Чалова. Кстати, Гаич в этом сезоне РПЛ забивает только в матчах с московскими клубами.

«Это мой первый дубль в карьере. В моменте с первым голом я знал, что вратарь стоял далеко от ворот, пробил, и всё получилось, слава богу. Буду ли теперь бомбардиром ЦСКА постоянно? Могу сказать, что обменял бы свои два гола на победу», — говорил Гаич после дерби со «Спартаком».

Милан Гаич после гола в ворота «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второе место среди бомбардиров занимает полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Тоже довольно неожиданно. В отличие от Гаича, хавбек забил дважды и сделал это в одном матче — с «Локомотивом». Кстати, больше Максим в этом сезоне не забивал никому. А этот дубль — первый в его карьере.