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Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в «Интер Майами»

Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в «Интер Майами»
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском клубе.

«Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает притягательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов», — приводит слова Бекхэма ITASportPress.

Напомним, футболист перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

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