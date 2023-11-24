Председатель «Зенита» и СКА объяснил, что не считает слово «мясо» оскорблением «Спартака»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» и председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев высказался о своей фразе после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским «Спартаком» (3:2). Напомним, комментируя итоги встречи, Медведев сказал: «Рыбный день, страна без «мяса».

«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова. Искать в этом что-то, помимо иронии. С учётом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».