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Игорь Семшов: ЦСКА и «Динамо» ещё поборются за чемпионство с «Краснодаром» и «Зенитом»

Игорь Семшов: ЦСКА и «Динамо» ещё поборются за чемпионство с «Краснодаром» и «Зенитом»
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с ЦСКА.

«И ЦСКА, и «Динамо» — две команды, которые ещё могут составить конкуренцию «Краснодару» с «Зенитом». Они находятся рядом в таблице, это московское дерби. Думаю, что фаворитов нет — зависит от состояния прямо сейчас, в конкретную минуту. Нас ждёт интересный матч. Может, голов вообще не будет, но точно ждём очень много остроты. С двух сторон впереди собраны достаточно квалифицированные футболисты, которые могут решить.

Думаю, что ЦСКА и «Динамо» готовы бороться за чемпионство. Пока не такой большой очковый отрыв, играть ещё много. Зависит от того, насколько стабильно команды пройдут оставшийся отрезок чемпионата», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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