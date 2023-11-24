«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче последнего тура женской Суперлиги

Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой (Москва). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

На 23-й минуте отличилась полузащитница «Локомотива» Яна Шеина. В концовке первого тайма Полина Юкляева увеличила преимущество хозяек — 2:0. Во втором тайме счёт не изменился.

«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 37 очков по итогам 27 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 23 очка. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 41 очко.