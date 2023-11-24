Игрок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму и рискует пропустить месяц

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт травмировал икроножную мышцу. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, процесс восстановления футболиста от повреждения может занять месяц.

На текущий момент нет официального подтверждения наличия у Маунта травмы. Однако в случае, если это окажется правдой, данное повреждение станет вторым для игрока за три месяца в стане «красных дьяволов». Ранее, в августе полузащитник столкнулся с травмой подколенного сухожилия, из-за которой пропустил 37 дней.

Напомним, Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» минувшим летом. За этот период англичанин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.