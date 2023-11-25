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«Для Бабкина это более мотивационный матч». Осинькин — об игре «Крыльев» с «Локо»

«Для Бабкина это более мотивационный матч». Осинькин — об игре «Крыльев» с «Локо»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о выборе состава на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салтыков тренировался две-три тренировки. Он футболист, который легко и быстро набирает форму. Сергей Бабкин тоже долго не играл, в какой он форме, покажет игра. Для Бабкина это более мотивационный матч. Думаю, он направит энергию в нужное русло. Последние дни мы работали в метель. Мы готовы к любой погоде. Сейчас нам надо хорошо показать себя в этом матче. Мы не ждём, что «Локомотив» окажется слабым», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

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