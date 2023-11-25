Шоу в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит» и «Локо», а также дерби ЦСКА — «Динамо». LIVE

Сегодня, 25 ноября, стартует 16-й тур РПЛ. Второй круг чемпионата России начнётся матчем «Крыльев Советов» и «Локомотива», далее «Зенит» примет «Сочи», «Динамо» приедет в гости к ЦСКА, а в конце дня «Балтика» зарубится со «Спартаком».

Команда Игоря Осинькина продолжает удивлять. «Крылья Советов» идут третьими (ну или пятыми, тут как посмотреть), а «Локомотив» отстаёт всего на одно очко и располагается на шестом (или седьмом) месте. Это важный матч со всех точек зрения. Но вот незадача – команды между собой играют невероятно засушливо: последние три встречи закончились со счётом 1:1. Да и если копнуть дальше в историю, моря голов ждать не стоит. Но вывеска знатная!

Матч, в котором любые интриги надуманы. Чемпион встречается с аутсайдером – ну что тут скажешь? Кажется, исход предрешён. «Сочи» проиграл в 12 из последних 13 встреч, а «Зенит» едва не вышел на первое место по итогам первого круга. Разрыв в классе просто невероятен.

Дерби! Да ещё и команды на данный момент имеют по 25 очков и идут в лидирующей группе. Статистика в данном случае весьма ровная: в последних матчах побеждали и те, и другие, а последняя встреча между «Динамо» и ЦСКА закончилась победой первых (2:1). Команда Владимира Федотова отквитается?

Встреча, в которой всё не так однозначно. Да, «Спартак» – явный фаворит, но в четырёх из пяти последних гостевых встреч красно-белые уступили и один раз сыграли вничью. Никаких побед! Да и в первом круге в Москве команда Гильермо Абаскаля не без труда справилась с «Балтикой» (2:1). Осталось понять, исправили ли что-то спартаковцы за ноябрьскую паузу на сборные или команда по-прежнему будет терять очки на чужой территории.

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