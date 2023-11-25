Гранат: если удача будет на стороне «Балтики», то им по силам отобрать очки у «Спартака»

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Балтика» может отнять очки, если футболисты отдадут все силы и проявят бойцовские качества. Если удача будет на стороне «Балтики», то им по силам отобрать очки у «Спартака». Но фаворит — «Спартак». Они являются грандом нашего футбола. Даже посмотреть турнирную таблицу — сразу можно сказать, что «Спартак» — фаворит», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 15 матчей. «Балтика» (12) располагается на 14-й строчке.