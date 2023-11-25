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Ван де Бек: мне необходимо регулярно играть, если не в «Юнайтед», то в другом клубе

Ван де Бек: мне необходимо регулярно играть, если не в «Юнайтед», то в другом клубе
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Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заявил, что недоволен количеством игрового времени в составе «красных дьяволов».

«Мне нужная регулярная игровая практика. Если не в «Манчестер Юнайтед», то в другом клубе. Это здоровое стремление. Я просто без ума от футбола. Я хорошо зарабатываю в «Манчестер Юнайтед», но деньги никогда не являлись для меня источником мотивации», — приводит слова ван де Бека журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение ван де Бека рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

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