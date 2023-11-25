Родригао: у меня остались друзья в «Сочи». Но это не влияет на происходящее на поле

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0), отметив, что у него остались друзья в «Сочи», но это не влияет на происходящее на поле.

«У меня осталось много друзей в «Сочи». Было приятно их увидеть. Однако это никак не влияет на происходящее на поле, потому что, как бы ни было мне приятно встречать их, я представляю другую команду. Не обсуждали с игроками «Сочи» их ситуацию, потому что я уже не выступаю за этот клуб. Мне просто было приятно увидеть близких людей, с которыми мы пообщались», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.