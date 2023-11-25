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«Балтика» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Балтика» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ
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Сегодня, 25 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
X
П2

«Балтика»: Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Сото, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Мусаев, Гузина.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Промес, Соболев.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.

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