Сарвели – о судействе: есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3) заявил, что оценивать судейство должны компетентные лица.

«Сложно было предположить, что, ведя к 94-й минуте 3:1, мы можем упустить победу. Пенальти был же вообще на 8-й добавленной, кажется, назначен? Ну это футбол, так бывает. Как оценить судейство? Я футболист, это не моё дело. Есть компетентные лица, которые должны в этом разобраться», – приводит слова Сарвели Metaratings.

В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко после 16 матчей. «Локомотив» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).