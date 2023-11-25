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Сарвели: у меня нет сожалений об уходе из «Крыльев Советов»

Сарвели: у меня нет сожалений об уходе из «Крыльев Советов»
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, следит ли он за своими бывшими командами.

«Не жалею об уходе из «Крыльев Советов». То, что мало играю, – это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится.

Слежу ли я за «Сочи»? Нет (смеётся), специально не слежу за их матчами.

Трудности Пиняева? Бывает, что не всегда игра даётся легко. Хотя он делает всё то же, что и раньше. Сегодня он играл хорошо, забил гол, молодец. Надо продолжать работать, и всё получится», – приводит слова Сарвели Metaratings.ru.

Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» минувшем летом за € 1 млн. В текущем сезоне форвард провёл за железнодорожников девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

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