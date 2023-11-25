Сарвели: у меня нет сожалений об уходе из «Крыльев Советов»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, следит ли он за своими бывшими командами.
«Не жалею об уходе из «Крыльев Советов». То, что мало играю, – это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится.
Слежу ли я за «Сочи»? Нет (смеётся), специально не слежу за их матчами.
Трудности Пиняева? Бывает, что не всегда игра даётся легко. Хотя он делает всё то же, что и раньше. Сегодня он играл хорошо, забил гол, молодец. Надо продолжать работать, и всё получится», – приводит слова Сарвели Metaratings.ru.
Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» минувшем летом за € 1 млн. В текущем сезоне форвард провёл за железнодорожников девять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.