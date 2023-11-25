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Изидор: я посвятил забитый гол своей беременной девушке

Изидор: я посвятил забитый гол своей беременной девушке
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) заявил, что посвятил забитый гол своей беременной девушке.

«Мой жест после замены? Моя девушка на шестом месяце беременности. Я счастлив, что смог отличиться и посвятить ей этот гол. Я очень счастлив сейчас», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

На 58-й минуте матча Вендел выполнил передачу на ход Изидору, который зацепился за линию офсайда, убежал один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в сетку ворот.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками. «Краснодар» находится на второй строчке с 32 очками, однако имеет один матч в запасе.

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