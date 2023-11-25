Изидор: Тимощук очень много помогает мне в «Зените». Относится как к младшему брату

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) заявил, что тренер команды Анатолий Тимощук очень сильно помогает ему в стане сине-бело-голубых.

«Тимощук очень тепло меня принял. Относится ко мне практически как к младшему брату. Очень много помогает. Мы много работаем с ним. Его заслуга в этом голе велика. Именно поэтому я побежал праздновать забитый мяч вместе с ним. Если сегодня я на поле и с моей головой и физической формой всё в порядке — в этом его большая заслуга», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками. «Краснодар» находится на второй строчке с 32 очками, однако имеет один матч в запасе.