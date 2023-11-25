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ЦСКА — Динамо 2:3, результат матча 16-го тура РПЛ 25 ноября

«Динамо» достигло волевой победы над ЦСКА со счётом 3:2
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Сегодня, 25 ноября, в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Динамо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу динамовцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте Бителло убежал в контратаку и открыл счёт.

На 23-й минуте Милан Гаич сделал пас на Фёдора Чалова, который пяткой в касание откатил Аббосбеку Файзуллаеву, а он дальним ударом сравнял счёт.

На 40-й минуте Файзуллаев навесил в штрафную, где Антон Заболотный головой вывел армейцев вперёд.

На 55-й минуте Бителло сравнял счёт и оформил дубль.

На 74-й минуте Хорхе Карраскаль пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в ногу защитнику и прилетел в штрафную прямо на ногу Константину Тюкавину, который сильным ударом под перекладину прошил Игоря Акинфеева.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 7'     1:1 Файзуллаев – 23'     2:1 Заболотный – 40'     2:2 Бителло – 54'     2:3 Тюкавин – 74'    
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