«Брентфорд» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Игра начнётся в 20:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, Ми, Пиннок, Янельт, Ярмолюк, Норгор, Оньека, Мбеумо, Годдос, Висса.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

После 12 туров АПЛ «Арсенал» набрал 27 очков и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Брентфорд» заработал 16 очков и расположился на 11-й строчке.